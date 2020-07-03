Рада підтримала виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроект №3776 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо ліквідації наслідків повені. Відповідне рішення підтримали 350 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, проект закону розроблено з метою збільшення обсягу видатків у Бюджеті-2020 для вжиття невідкладних заходів з подолання наслідків повені в західних областях України, що виникла у червні 2020 року.
“Проектом закону передбачено збільшити на 2 000,0 млн грн обсяг резервного фонду державного бюджету з метою забезпечення фінансуванням заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій”, — йдеться у пояснювальній записці.
Таким чином, законопроектом передбачено збільшити на 2 000,0 млн грн:
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- доходи загального фонду від податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (код доходів 14060000), надходження якого за підсумками 1 півріччя 2020 року мають тенденцію до перевиконання планових показників;
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- видатки загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3511030 “Резервний фонд”.
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Так, Мінекології, а також Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою облдержадміністраціями заявлено мінімальну додаткову потребу у коштах на відновлення пошкоджених червневими повадками об’єктів та надання допомоги постраждалому населенню у сумі понад 1 400,0 млн гривень.
Раніше УНН писав, що Шмигаль розповів про розподіл 754 млн грн, що були виділені на ліквідацію наслідків повені.