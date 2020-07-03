Рада підтримала виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повені

Так, проект закону розроблено з метою збільшення обсягу видатків у Бюджеті-2020 для вжиття невідкладних заходів з подолання наслідків повені в західних областях України, що виникла у червні 2020 року.

“Проектом закону передбачено збільшити на 2 000,0 млн грн обсяг резервного фонду державного бюджету з метою забезпечення фінансуванням заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій”, — йдеться у пояснювальній записці.

Таким чином, законопроектом передбачено збільшити на 2 000,0 млн грн:



доходи загального фонду від податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (код доходів 14060000), надходження якого за підсумками 1 півріччя 2020 року мають тенденцію до перевиконання планових показників;



видатки загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3511030 “Резервний фонд”.



Так, Мінекології, а також Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою облдержадміністраціями заявлено мінімальну додаткову потребу у коштах на відновлення пошкоджених червневими повадками об’єктів та надання допомоги постраждалому населенню у сумі понад 1 400,0 млн гривень.

Раніше УНН писав, що Шмигаль розповів про розподіл 754 млн грн, що були виділені на ліквідацію наслідків повені.



