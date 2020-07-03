Рада поддержала выделение 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №3776 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно ликвидации последствий наводнения. Соответствующее решение поддержали 350 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, проект закона разработан с целью увеличения объема расходов в Бюджете-2020 для принятия неотложных мер по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, возникшего в июне 2020 года.
"Проектом закона предусмотрено увеличить на 2 000,0 млн грн объем резервного фонда государственного бюджета с целью обеспечения финансированием мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций", - говорится в пояснительной записке.
Таким образом, законопроектом предусмотрено увеличить на 2 000,0 млн грн:
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- доходы общего фонда от налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (код доходов 14060000), поступления которого по итогам 1-го полугодия 2020 года имеют тенденцию к перевыполнению плановых показателей;
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- расходы общего фонда по бюджетной программе КПКВК 3511030 "Резервный фонд".
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Так, Минэкологии, а также Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой облгосадминистрациями заявлено минимальную дополнительную потребность в средствах на восстановление поврежденных июньскими повадками объектов и оказание помощи пострадавшему населению в сумме более 1 400,0 млн гривен.
Ранее УНН писал, что Шмыгаль рассказал о распределении 754 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий наводнения.