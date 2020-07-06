После паводков на западе Украины до сих пор подтоплены пять городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, до сих пор подтоплены пять населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 6 июля на территории западных областей остаются подтопленными:
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- 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области;
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- 14 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (11), Тернопольская (3);
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- 47 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков (Черновицкая (38), Тернопольская (7), Ивано-Франковская (2).
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Разрушены 202,5 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) и 95 мостов (было 95) (Ивано-Франковская (93), Львовская ( 1) и Черновицкая (1). Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.
Напомним, Верховная Рада поддержала выделение 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения.