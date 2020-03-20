Brent зросла в ціні вище 28 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 28,72 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,88%.
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При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 25,65 долара за барель, додавши 1,71%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти на початку минулого тижня, 9 березня, пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці.
Після цього ринок нафти пережив ще кілька падінь цін. 18 березня ціна нафти впала нижче 25 доларів за барель вперше з 2003 року.