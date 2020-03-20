Brent выросла в цене выше 28 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 28,72 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,88%.
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При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 25,65 доллара за баррель, прибавив 1,71%.
Напомним, мировой рынок нефти в начале прошлой недели, 9 марта, пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.
После этого рынок нефти пережил еще несколько падений цен. 18 марта цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года.