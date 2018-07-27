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Brent подорожчала до 74,56 дол. за барель

Brent подорожчала до 74,56 дол. за барель

Київ • УНН

 • 7324 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 74,56 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,03%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розпочала пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI встановилася на рівні 69,61 долара за барель.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

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