Brent подорожчала до 74,56 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 74,56 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,03%.
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При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI встановилася на рівні 69,61 долара за барель.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.