Brent подорожала до 74,56 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в пятницу утром выросли в цене до 74,56 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,03%.
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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 69,61 доллара за баррель.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.