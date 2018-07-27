Brent подорожала до 74,56 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 7:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,03%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина начала поиск нефти и газа на шельфе Черного моря

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 69,61 доллара за баррель.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.