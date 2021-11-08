Бразильський легіонер завершив співпрацю із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нападник Дентіньо розпрощався із віце-чемпіоном України "Шахтарем". Контракт гравця добіг до завершення і він став вільним агентом, повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників".
Деталі
Бразилець прийшов до клубу 2011 року і вже в дебютній грі з “Оболонню” на “Донбас Арені” забив свій перший гол. Дентіньо провів у команді 10 років і здобув з нею 16 трофеїв — 6 чемпіонств, 5 Кубків і 5 Суперкубків України. Він відіграв за “Шахтар” у всіх турнірах 197 матчів, забив 29 м’ячів та увійшов до топ-50 бомбардирів протягом усієї історії клубу.
Цього сезону Дентіньо провів сім поєдинків за Шахтар і забив два голи.
Доповнення
Трансферна вартість футболіста сягає 1,5 млн. євро. Раніше він встиг пограти за бразильський “Корінтіанс” та турецький “Бешикташ”.