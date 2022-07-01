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Бразилія встановила новий шестимісячний рекорд по знелісненню Амазонки

Бразилія встановила новий шестимісячний рекорд по знелісненню Амазонки

Київ • УНН

 • 127645 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Вирубка лісів бразильської Амазонії досягла рекордного рівня у першій половині 2022 року, повідомило у п'ятницю національне космічне агентство INPE. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Найбільший у світі тропічний ліс втратив 3750 квадратних кілометрів джунглів з початку року, що є найгіршим показником за цей період з початку ведення обліку у 2016 році.

Попередній найгірший показник у 3605 квадратних кілометрів було встановлено минулого року.

Нова цифра не включає останніх шість днів червня.

Місячні рекорди були побиті також у січні та лютому, коли вирубування лісів зазвичай нижче, та у квітні.

Супутники INPE зафіксували понад 2500 пожеж в Амазонії минулого місяця, що є найбільшою кількістю пожеж з тих пір, як у червні 2007 року було зареєстровано понад 3500 пожеж, і на 11 відсотків більше, ніж у червні 2021 року.

З початку року було зареєстровано понад 7500 пожеж, що ще на 17 відсотків більше, ніж у 2021 році, і є найгіршим показником з 2010 року.

Доповнення

Екологи та опозиціонери звинувачують уряд президента Жаїра Болсонару у проведенні політики, яка заохочує великий бізнес завдавати шкоди навколишньому середовищу.

Болсонару заохочує видобуток корисних копалин та сільське господарство на територіях, що охороняються.

Критики також звинувачують його у підтримці безкарності золотошукачів, фермерів та торговців лісом, причетних до незаконної вирубки лісів.

За даними неурядової організації «Кліматична обсерваторія», торік головний державний орган з охорони навколишнього природного середовища витратив лише 41 відсоток свого бюджету на нагляд за Амазонією.

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