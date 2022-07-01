Бразилия установила новый шестимесячный рекорд по обезлесению Амазонки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вырубка лесов бразильской Амазонии достигла рекордного уровня в первой половине 2022 года, сообщило в пятницу национальное космическое агентство INPE. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Самый большой в мире тропический лес потерял 3750 квадратных километров джунглей с начала года, что является самым плохим показателем за этот период с начала ведения учета в 2016 году.
Предыдущий худший показатель в 3605 квадратных километров был установлен в прошлом году.
Новая цифра не включает в себя последние шесть дней июня.
Месячные рекорды были побиты также в январе и феврале, когда вырубка лесов обычно ниже и в апреле.
Спутники INPE зафиксировали более 2500 пожаров в Амазонии в прошлом месяце, что является наибольшим количеством пожаров с тех пор, как в июне 2007 года было зарегистрировано более 3500 пожаров и на 11 процентов больше, чем в июне 2021 года.
С начала года было зарегистрировано более 7500 пожаров, что еще на 17 процентов больше, чем в 2021 году, и является самым плохим показателем с 2010 года.
Дополнение
Экологи и оппозиционеры обвиняют правительство президента Жаира Болсонара в проведении политики, поощряющей крупный бизнес наносить ущерб окружающей среде.
Болсонару поощряет добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство на охраняемых территориях.
Критики также обвиняют его в поддержании безнаказанности золотоискателей, фермеров и торговцев лесом, причастных к незаконной вырубке лесов.
По данным неправительственной организации «Климатическая обсерватория», в прошлом году главный государственный орган по охране окружающей природной среды потратил лишь 41 процент своего бюджета на надзор за Амазонией.