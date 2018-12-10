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MIM-104 Patriot

Брати Клички, щоб допомогти дітям, доєдналися до благодійного телемарафону

Київ • УНН

 • 5025 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко та екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко взяли участь у благодійному телемарафоні зі збору пожертв для допомоги дітям у багатьох країнах світу. Марафон щороку проводить у Берліні німецький фонд "Ein Herz für Kinder" ("Серце дітям"). Транслює телемарафон, під час якого збирають кошти, німецький телеканал ZDF, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

Брати Клички, щоб допомогти дітям, доєдналися до благодійного телемарафону

“Діти – це наше майбутнє. І вони потребують нашої з вами підтримки. Тут – в Німеччині, в Україні, в інших країнах світу. І цей благодійний проект демонструє, що чужих дітей і чужих проблем не буває. Тому із року в рік ми з братом долучаємося до такої ініціативи, що порушує гострі соціальні проблеми, які треба вирішувати в усьому світі, і закликаємо робити благодійні внески всіх небайдужих людей», - відзначив Віталій Кличко.

Німецька благодійна організація "Ein Herz für Kinder" була заснована у 1978 році. Щороку фонд проводить телемарафон, під час якого збирає пожертви на благодійні цілі. Організація підтримує дитячі клініки, дитсадки, школи та спортивно-освітні проекти. У марафоні беруть участь відомі політики, бізнесмени, спортсмени, актори, громадські діячі, які самі роблять пожертви і закликають до цього інших. Брати Клички - постійні учасники телемарафону "Ein Herz für Kinder". Вони закликають людей долучатися до благодійної акції та приймають телефонні дзвінки в прямому ефірі, таким чином, за їх допомоги збирається значна частина коштів. Усі зібрані на заході кошти йдуть на реалізацію благодійних проектів фонду у різних країнах світу.

Починаючи з 2008 року завдяки допомозі благодійників, які зробили пожертви через фонд, в Україні вдалося втілити майже 300 проектів. Це - і допомога в лікуванні тяжких захворювань у дітей, фінансування операцій для українських дітей за кордоном, ремонти шкіл, спортивних та соціальних об’єктів. Також у жовтні 2014 року мер Києва Віталій Кличко передав дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” комплекс медичного обладнання на суму 3,1 млн грн, яке було придбано на кошти від фонду “Ein Herz für Kinder” за ініціативою “Фонду Кличко”.

Загалом за роки діяльності фонд “Ein Herz für Kinder” залучив від благодійників понад 330 млн євро, які спрямував на реалізацію благодійних проектів в багатьох країнах світу.

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