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Братья Кличко, чтобы помочь детям, присоединились к благотворительному телемарафона

Киев • УНН

 • 5025 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко приняли участие в благотворительном телемарафоне по сбору пожертвований для помощи детям во многих странах мира. Марафон ежегодно проводит в Берлине немецкий фонд "Ein Herz für Kinder" ( "Сердце детям"). Транслирует телемарафон, во время которого собирают средства, немецкий телеканал ZDF, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Братья Кличко, чтобы помочь детям, присоединились к благотворительному телемарафона

"Дети - это наше будущее. И они нуждаются в нашей с вами поддержке. Здесь - в Германии, в Украине, в других странах мира. И этот благотворительный проект демонстрирует, что чужих детей и чужих проблем не бывает. Поэтому из года в год мы с братом приобщаемся к такой инициативы, нарушает острые социальные проблемы, которые надо решать во всем мире, и призываем делать благотворительные взносы всех неравнодушных людей », - отметил Виталий Кличко.

Немецкая благотворительная организация "Ein Herz für Kinder" была основана в 1978 году. Ежегодно фонд проводит телемарафон, во время которого собирает пожертвования на благотворительные цели. Организация поддерживает детские клиники, детсады, школы и спортивно-образовательные проекты. В марафоне принимают участие известные политики, бизнесмены, спортсмены, актеры, общественные деятели, которые сами делают пожертвования и призывают к этому других. Братья Кличко - постоянные участники телемарафона "Ein Herz für Kinder". Они призывают людей участвовать в благотворительной акции и принимают телефонные звонки в прямом эфире, таким образом, с их помощью собирается значительная часть. Все собранные на мероприятии средства идут на реализацию благотворительных проектов фонда в разных странах мира.

Начиная с 2008 года благодаря помощи благотворителей, которые сделали пожертвования через фонд, в Украине удалось воплотить почти 300 проектов. Это - и помощь в лечении тяжелых заболеваний у детей, финансирование операций для украинских детей за границей, ремонты школ, спортивных и социальных объектов. Также в октябре 2014 года мэр Киева Виталий Кличко передал детской специализированной больницы "Охматдет" комплекс медицинского оборудования на сумму 3100000 грн, которое было приобретено на средства от фонда "Ein Herz für Kinder" по инициативе "Фонда Кличко".

Всего за годы деятельности фонд "Ein Herz für Kinder" привлек от благотворителей более 330 млн евро, которые направил на реализацию благотворительных проектов во многих странах мира.

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