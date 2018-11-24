Брата президента Гондураса затримали у США

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У п'ятницю в Сполучених Штатах був заарештований брат президента Хуана Орландо Ернандеса зі звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“Хуан Антоніо „Тоні“ Ернандес, 40-річний адвокат та колишній депутат правлячої партії, був заарештований американською владою в Майамі”, — повідомляє прес-служба Кабінету міністрів Гондурасу.

Брат президента є одним з відомих мешканців країни, у тому числі й три конгресмени, яких звинувачують у США в торгівлі наркотиками.

“Це серйозний удар для всієї родини. Я сподіваюся, що система правосуддя надасть йому можливість захистити себе. Як сім’я, ми зробимо все, що можливо, щоб підтримати його”, — коментує затримання свого брата президент Гондурасу для журналістів.

Лідер банди Качіро засвідчив під час суду в березні 2017 року в Нью-Йорку, що “Тоні” Ернандес брав хабарі, щоб допомогти відмиванню грошей за наркотики.

Президент Гондурасу, консервативний адвокат, який прийшов до влади у 2014 році, мав жорстку політику щодо наркокартелів та вуличних банд. Ця політика була підтримана Сполученими Штатами та різко критикувалась правозахисниками.

Як повідомляв УНН, гелікоптер, на борту якого перебували шість осіб, включно з 51-річною сестрою президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса, розбився.

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