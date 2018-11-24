Брата президента Гондураса задержали в США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В пятницу в Соединенных Штатах был арестован брат президента Хуана Орландо Эрнандеса, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Хуан Антонио „Тони“ Эрнандес, 40-летний адвокат и бывший депутат правящей партии, был арестован американскими властями в Майами”, — сообщает пресс-служба Кабинета министров Гондураса.
Брат президента является одним из известных жителей страны, в том числе и три конгрессмена, которых обвиняют в США за торговлю наркотиками.
“Это серьезный удар для всей семьи. Я надеюсь, что система правосудия даст ему возможности для защиты себя, и как семья, мы сделаем все, что возможно, чтобы поддержать его”, — комментирует задержание своего брата президент Гондураса для журналистов.
Лидер банды Качиро дал показания на суде в марте 2017 года в Нью-Йорке, что “Тони” Эрнандес брал взятки, чтобы способствовать отмыванию денег за наркотики.
Президент Гондураса, консервативный юрист, который пришел к власти в 2014 году, имел жесткую политику в отношении наркокартелей и уличных банд. Эта политика была поддержана Соединенными Штатами и резко критиковалась правозащитниками.
Как сообщал УНН, вертолет, на борту которого находились шесть человек, включая 51-летнюю сестру президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, разбился.