Брат російського опозиціонера Навального вийшов з в'язниці

"На свободу!", - прокоментував Олексій Навальний.

Олег Навальний провів 3,5 року в колонії в Орловській області у справі "Ів Роше". Він звинувачувався в тому, що займаючи керівну посаду в Пошті Росії, переконав компанію укласти завідомо невигідний договір про перевезення. Фігурантом справи був і Олексій Навальний, його суд засудив до умовного терміну.

Нагадаємо, 14 червня Олексій Навальний вийшов з в'язниці після 30 діб арешту. Тверський суд Москви засудив політика Олексія Навального до 30 діб адміністративного арешту за повторне порушення порядку організації акції "Він нам не цар".