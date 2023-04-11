Браконьєри вбили п'ятьох слонів у Чаді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Браконьєри вбили щонайменше п'ять слонів у штаті Сахель у Чаді, повідомила у вівторок неурядова організація, передає УНН посилаючись на AFP.
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Слонів було знайдено вбитими в районі Бейнамар, приблизно за 400 кілометрів на південь від столиці Нджамени, повідомив AFP секретар SOS Elephants Адам Ахмат Ассане.
Заступник голови державного управління лісового господарства, дикої природи та рибальства підтвердив, що слони були вбиті, але нічого не сказав про кількість.
"Наші сили переслідують браконьєрів, які їх убили", - зазначив він.
У заяві SOS Elephants сказано, що на слонів напали «озброєні люди верхи на конях». Їм відрубали голови та видалили бивні.
Організація заявила, що у Чаді залишилося менше 1500 зареєстрованих слонів у порівнянні з десятками тисяч три десятиліття тому.
Браконьєрство сповільнилося за останнє десятиліття завдяки репресіям, ініційованим у 2008 році колишнім президентом Ідрісом Дебі Ітно, який загинув під час операції проти повстанців на півночі Чаду у квітні 2021 року, йдеться у повідомленні.
Останні випадки браконьєрства в Чаді датуються 2016 та 2017 роками, коли у двох південних провінціях, що межують з Камеруном, було вбито щонайменше 20 слонів.
За словами SOS Elephants, більшість зареєстрованих слонів країни живуть у заповідниках дикої природи, але вразливі для браконьєрства, коли залишають території, що охороняються.