Браконьеры убили пятерых слонов в Чаде
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Браконьеры убили по меньшей мере пять слонов в штате Сахель в Чаде, сообщила во вторник неправительственная организация, передает УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Слоны были найдены убитыми в районе Бейнамар, примерно в 400 километрах к югу от столицы Нджамены, сообщил AFP секретарь SOS Elephants Адам Ахмат Ассане.
Заместитель главы государственного управления лесного хозяйства, дикой природы и рыболовства подтвердил, что слоны были убиты, но ничего не сказал о количестве.
"Наши силы преследуют браконьеров, которые их убили", - отметил он.
В заявлении SOS Elephants сказано, что на слонов напали "вооруженные люди верхом на лошадях". Им отрубили головы и удалили бивни.
Организация заявила, что в Чаде осталось менее 1500 зарегистрированных слонов по сравнению с десятками тысяч три десятилетия назад.
Браконьерство замедлилось за последнее десятилетие благодаря репрессиям, инициированным в 2008 году бывшим президентом Идрисом Деби Итно, который погиб во время операции против повстанцев на севере Чада в апреле 2021 года, говорится в сообщении.
Последние случаи браконьерства в Чаде датируются 2016 и 2017 годами, когда в двух южных провинциях, граничащих с Камеруном, было убито не менее 20 слонов.
По словам SOS Elephants, большинство зарегистрированных слонов страны живут в заповедниках дикой природы, но уязвимы для браконьерства, когда покидают охраняемые территории.