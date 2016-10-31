Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Протягом минулої доби та після півночі бойовики чотири рази відкривали вогонь у напрямку населених пунктів Новоайдарського району Луганської області. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Зокрема, по позиціях українських військовослужбовців поблизу села Кримське використовувалися 82-мм міномети, протитанкові гранатомети та стрілецька зброя.
Водночас, російсько-терористичні війська з автоматичних гранатометів вели вогонь у напрямку села Лопаскине, а після півночі бойовики з протитанкових гранатометів поновили обстріли позицій наших захисників поблизу села Кримське.