Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Луганщине

В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское использовались 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В то же время, российско-террористические войска из автоматических гранатометов вели огонь в направлении села Лопаскино, а после полуночи боевики из противотанковых гранатометов возобновили обстрелы позиций наших защитников вблизи села Крымское.