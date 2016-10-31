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15 марта, 19:03 • 115743 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168200 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138929 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131308 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113400 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105831 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101711 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135897 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132278 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127889 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Луганщине

Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Луганщине

Киев • УНН

 • 7843 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. За прошедшие сутки и после полуночи боевики четыре раза открывали огонь в направлении населенных пунктов Новоайдарского района Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское использовались 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В то же время, российско-террористические войска из автоматических гранатометов вели огонь в направлении села Лопаскино, а после полуночи боевики из противотанковых гранатометов возобновили обстрелы позиций наших защитников вблизи села Крымское.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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