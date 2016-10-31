Боевики снова обстреляли позиции ВСУ на Луганщине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За прошедшие сутки и после полуночи боевики четыре раза открывали огонь в направлении населенных пунктов Новоайдарского района Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское использовались 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В то же время, российско-террористические войска из автоматических гранатометов вели огонь в направлении села Лопаскино, а после полуночи боевики из противотанковых гранатометов возобновили обстрелы позиций наших защитников вблизи села Крымское.