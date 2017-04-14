Бойовики здійснили 19 обстрілів на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, зокрема 5 з важкого озброєння.Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Основні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Кам’янка — Донецький аеропорт. Противник активно застосовував міномети — перш за все, це стосується Авдіївки та Опитного. По наших позиціях випущено близько 50 мін. Два найбільших сеанси ворожих обстрілів сталися вранці (між 7:00 та 9:00 годиною) та у другій половині дня (між 14 та 22 годиною)”, — сказав А.Лисенко.
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Також він зазначив, що три ворожих обстріли, зокрема один мінометний, сталися вчора на Світлодарській дузі. Окрім цього, під вогонь з боку противника потрапило Зайцеве.
“Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, зокрема 5 з важкого озброєння”, — додав речник.