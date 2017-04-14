Боевики совершили 19 обстрелов на донецком направлении

"Основные боевые действия вчера велись на участке фронта Каменка - Донецкий аэропорт. Противник активно применял минометы - прежде всего, это касается Авдеевки и Опытного. По нашим позициям выпущено около 50 мин. Два крупнейших сеанса вражеских обстрелов произошли утром (между 7:00 и 9:00 часами) и во второй половине дня (между 14 и 22 часами)", - сказал А.Лысенко.

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Также он отметил, что три вражеских обстрелов, в том числе один минометный, произошли вчера на Светлодарской дуге. Кроме этого, под огонь со стороны противника попало Зайцево.

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 19 вражеских обстрелов, в том числе 5 из тяжелого вооружения", - добавил пресс-секретарь.