Бойовики з початку доби 36 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Загалом за вказаний період зафіксовано 36 обстрілів. Російсько-окупаційні війська ігноруючи Мінські домовленості використовують переважно міномети. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Так, ворог більшість обстрілів зосередив на Маріупольському напрямку, де російсько-окупаційний контингент обстріляв з мінометів Красногорівку та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Павлополю, Новотроїцькому, Мар’їнці та Старогнатівці. Крім іншого озброєння по Новомихайлівці та Лебединському застосовано озброєння БМП. По Гнутовому працював ворожий снайпер.
“Станицю Луганську, Сизе та Новозванівку обстріляли з мінометів і гранатометів різних систем. Новоолександрівку — з озброєння БТР, а Старий Айдар — зі стрілецької зброї. По Новозванівці вогонь вела самохідна артилерійська установка,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Донецькому напрямку — з мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Троїцьке.