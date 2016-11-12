Боевики с начала суток 36 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Всего за указанный период зафиксировано 36 обстрелов. Российско-оккупационные войска игнорируя Минские договоренности используют преимущественно минометы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Так, враг большинство обстрелов сосредоточил на Мариупольском направлении, где российско-оккупационный контингент обстрелял из минометов Красногоровку и Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Павлополю, Новотроицкому, Марьинке и Старогнатовке. Помимо прочего вооружения по Новомихайловке и Лебединском применены вооружения БМП. По Гнутово работал вражеский снайпер.
"Станицу Луганскую, Сизое и Новозвановку обстреляли из минометов и гранатометов различных систем. Новоалександровка - с вооружения БТР, а Айдар - из стрелкового оружия. По Новозвановке огонь вела самоходная артиллерийская установка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Донецком направлении - из минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Троицкое.