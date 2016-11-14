Бойовики з початку доби 35 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Минулої доби, 13 листопада, російсько-окупаційні війська продовжили інтенсивні обстріли наших позицій. Загалом у зоні проведення антитерористичної операції за добу відбулося 35 обстрілів наших позицій. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Луганському напрямку, з використанням мінометів різних калібрів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів ворог обстріляв Костомарове, Кримське, Новоолександрівку, Трьохізбенку і Сокільники. По Станиці-Луганській вівся вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї,” — зазначили у прес-центрі АТО.
“На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляні позиції поблизу населених пунктів Широкине, Гнутове, Водяне, Новотроїцьке, Талаківка та Павлопіль,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Донецькому напрямку в районі Авдіївки противник застосував міномети 120 калібру.