Боевики с начала суток 35 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 13 ноября, российско-оккупационные войска продолжили интенсивные обстрелы наших позиций. Всего в зоне проведения антитеррористической операции в сутки произошло 35 обстрелов наших позиций. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"На Луганском направлении, с использованием минометов различных калибров, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов враг обстрелял Костомарово, Крымское, Новоалександровку, Трехизбенку и Сокольники. По Станицы-Луганской велся огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре АТО.
"На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции вблизи населенных пунктов Широкино, Гнутово, Водяное, Новотроицкое, Талаковка и Павлополь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Донецком направлении в районе Авдеевки противник применил минометы 120 калибра.