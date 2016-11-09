Бойовики з початку доби 29 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО, при чому більш ніж половина обстрілів відбулося на маріупольському напрямку, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З опівночі і до 18 години 9 листопада ворожий вогонь не вщухає по всій лінії розмежування. Відносно спокійно було лише вночі, але потім російсько-окупаційні війська у звичній їм манері активізували вогонь. В районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, бойовики за добу, з 8 на 9 листопада, 54 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі.