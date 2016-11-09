Боевики с начала суток 29 раз обстреляли силы АТО - штаб

"С полуночи и до 18 часов 9 ноября вражеский огонь не утихает по всей линии разграничения. Относительно спокойно было только ночью, но потом российско-оккупационные войска в привычной им манере активизировали огонь. В районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 случаев открытия огня по позициям сил АТО ", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики в сутки, с 8 на 9 ноября, 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.