Бойовики вночі застосували міномети проти сил ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні вночі бойовики на Донецькому напрямку застосували міномети проти українських підрозділів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Упродовж ночі поточної доби, противник з району населеного пункту Докучаєвськ застосував важке озброєння по наших позиціях поблизу Новотроїцького. Окупанти випустили по українським захисникам 6 мін з заборонених мінометів 120-го калібру", - сказав Мотузяник.
За його словами, решта обстрілів з боку противника, із застосовуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї фіксувалася цієї ночі на Донецькому напрямку, а саме в районі Широкиного та Лебединського.
"Відзначу, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат від початку поточної доби у лавах наших військ не зафіксовано", - зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі четверо українських військових отримали поранення.