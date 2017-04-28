Бойовики випустили більше 80 снарядів по позиціям ЗСУ в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Минулої доби бойовики на донецькому напрямку застосовували важке озброєння, випустивши в районі Авдіївки по позиціям сил АТО більше 80 снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. передає кореспондент УНН.
“На донецькому напрямку окупанти відкривали вогонь із важкого озброєння в районі Світлодарської дуги на Горлівському периметрі та поблизу Авдіївки. У Миронівському та Верхньоторецькому ворог застосував міномети та озброєння БМП”, — повідомив А.Лисенко.
Він наголосив, що найбільш напружена ситуація спостерігалася в районі Авдіївки.
"Там ворог провів чотири обстріли з важкого озброєння, в тому числі два з гаубиць калібром 122-мм, випустивши по позиціях ЗСУ більше 80 снарядів“,-зазначив речник.
Він також зауважив, що в Троїцькому та Пісках окупанти відкривали вогонь виключно з легкого озброєння.
“Всього на донецькому напрямку відбулося 12 збройних провокацій з боку ворога, зокрема 7 — з важкого озброєння”, — А.Лисенко.
Нагадаємо, вчора, 27 квітня, повідомлялось, що через обстріл позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку неподалік Троїцького, загинув військовий.