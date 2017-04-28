Боевики выпустили более 80 снарядов по позициям ВСУ в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики на донецком направлении применяли тяжелое вооружение, выпустив в районе Авдеевки по позициям сил АТО более 80 снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении оккупанты открывали огонь из тяжелого вооружения в районе Светлодарской дуги на Горловском периметре и вблизи Авдеевки. В Мироновском и Верхнеторецком враг применил минометы и вооружения БМП", - сообщил А.Лысенко.
Он отметил, что наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе Авдеевки.
"Там враг провел четыре обстрелы из тяжелого вооружения, в том числе два из гаубиц калибром 122-мм, выпустив по позициям ВСУ более 80 снарядов", - отметил представитель.
Он также отметил, что в Троицком и Песках оккупанты открывали огонь исключительно из легкого вооружения.
"Всего на донецком направлении состоялось 12 вооруженных провокаций со стороны врага, в том числе 7 - из тяжелого вооружения", - А.Лысенко.
Напомним, вчера, 27 апреля, сообщалось, что из-за обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении неподалеку Троицкого, погиб военный.