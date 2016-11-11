Бойовики планують передати “звіти про злочини військових АТО” міжнародним організаціям
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ватажки “ДНР” планують передати “звіти про злочини військових АТО” міжнародним організаціям. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У рамках масштабної операції з дискредитації ЗС України ватажки "ДНР" мають намір передати підготовлені "звіти" про "злочини українських військ на Донбасі" представникам міжнародних організацій, що діють на території Донецької області під егідою ООН і ОБСЄ”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у “звітах” бойовики звинувачують сили АТО “у вбивстві” понад чотирьох тисяч двохсот осіб, у тому числі п’ятисот дев’яноста жінок та сімдесяти трьох дітей.
“Зокрема, ці "звіти" містять... відомості про пошкодження українськими військами на тимчасово окупованій території Донецької області більше 10 тисяч об’єктів інфраструктури (з них 5 тисяч 730 житлових будинків, 2 тисячі 669 об’єктів газопостачання; 750 ЛЕП; 170 об’єктів теплопостачання; 221 об’єкт дорожньо-транспортної інфраструктури; 56 об’єктів промисловості; 462 загальноосвітні установи, 54 об’єкти вищих навчальних закладів; 52 об’єкти професійно-технічної освіти)”, — йдеться у повідомленні.
“Інформаційний спротив” додає, що, за інформацією у “звітах”, в українських тюрмах нібито незаконно утримують близько 900 “політичних в’язнів”.
Як повідомляв УНН, Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці трьох членів “диверсійної групи Міноборони України”.