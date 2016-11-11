Бойовики планують передати “звіти про злочини військових АТО” міжнародним організаціям

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21733 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 43388 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66744 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137346 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200531 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190956 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211616 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196904 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152289 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153067 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75716 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 26172 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54290 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25486 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33118 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479421 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316440 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378679 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490456 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734765 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123967 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183583 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126386 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161255 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184438 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Бойовики планують передати “звіти про злочини військових АТО” міжнародним організаціям

Бойовики планують передати “звіти про злочини військових АТО” міжнародним організаціям

Київ • УНН

 • 7308 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ватажки “ДНР” планують передати “звіти про злочини військових АТО” міжнародним організаціям. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.

“У рамках масштабної операції з дискредитації ЗС України ватажки "ДНР" мають намір передати підготовлені "звіти" про "злочини українських військ на Донбасі" представникам міжнародних організацій, що діють на території Донецької області під егідою ООН і ОБСЄ”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у “звітах” бойовики звинувачують сили АТО “у вбивстві” понад чотирьох тисяч двохсот осіб, у тому числі п’ятисот дев’яноста жінок та сімдесяти трьох дітей.

“Зокрема, ці "звіти" містять... відомості про пошкодження українськими військами на тимчасово окупованій території Донецької області більше 10 тисяч об’єктів інфраструктури (з них 5 тисяч 730 житлових будинків, 2 тисячі 669 об’єктів газопостачання; 750 ЛЕП; 170 об’єктів теплопостачання; 221 об’єкт дорожньо-транспортної інфраструктури; 56 об’єктів промисловості; 462 загальноосвітні установи, 54 об’єкти вищих навчальних закладів; 52 об’єкти професійно-технічної освіти)”, — йдеться у повідомленні.

“Інформаційний спротив” додає, що, за інформацією у “звітах”, в українських тюрмах нібито незаконно утримують близько 900 “політичних в’язнів”.

Як повідомляв УНН, Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці трьох членів “диверсійної групи Міноборони України”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92