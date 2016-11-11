Боевики планируют передать "отчеты о преступлениях военных АТО" международным организациям
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Главари "ДНР" планируют передать "отчеты о преступлениях военных АТО" международным организациям. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В рамках масштабной операции по дискредитации ВС Украины главари "ДНР" намерены передать подготовленные "отчеты" о "преступлениях украинских войск на Донбассе" представителям международных организаций, действующих на территории Донецкой области под эгидой ООН и ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в "отчетах" боевики обвиняют силы АТО "в убийстве" более 4 тысяч 200 человек, в том числе 590 женщин и 73 детей.
"В частности, данные "отчеты" содержат... сведения о повреждении украинскими войсками на временно оккупированной территории Донецкой области более 10 тыс. объектов инфраструктуры (из них 5 730 жилых домов; 2 669 - объектов газоснабжения; 750 - ЛЭП; 170 - объектов теплоснабжения; 221 - объектов дорожно-транспортной инфраструктуры; 56 - объектов промышленности; 462 - общеобразовательных учреждений, 54 - объектов высших учебных заведений; 52 - объектов профессионально-технического образования)", - говорится в сообщении.
"Информационное сопротивление" добавляет, что, по информации в "отчетах", в украинских тюрьмах якобы незаконно удерживают около 900 "политических заключенных".
Как сообщал УНН, Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца троих членов "диверсионной группы Минобороны Украины".