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Боевики планируют передать "отчеты о преступлениях военных АТО" международным организациям

Боевики планируют передать "отчеты о преступлениях военных АТО" международным организациям

Киев • УНН

 • 7308 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Главари "ДНР" планируют передать "отчеты о преступлениях военных АТО" международным организациям. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"В рамках масштабной операции по дискредитации ВС Украины главари "ДНР" намерены передать подготовленные "отчеты" о "преступлениях украинских войск на Донбассе" представителям международных организаций, действующих на территории Донецкой области под эгидой ООН и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в "отчетах" боевики обвиняют силы АТО "в убийстве" более 4 тысяч 200 человек, в том числе 590 женщин и 73 детей.

"В частности, данные "отчеты" содержат... сведения о повреждении украинскими войсками на временно оккупированной территории Донецкой области более 10 тыс. объектов инфраструктуры (из них 5 730 жилых домов; 2 669 - объектов газоснабжения; 750 - ЛЭП; 170 - объектов теплоснабжения; 221 - объектов дорожно-транспортной инфраструктуры; 56 - объектов промышленности; 462 - общеобразовательных учреждений, 54 - объектов высших учебных заведений; 52 - объектов профессионально-технического образования)", - говорится в сообщении.

"Информационное сопротивление" добавляет, что, по информации в "отчетах", в украинских тюрьмах якобы незаконно удерживают около 900 "политических заключенных".

Как сообщал УНН, Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца троих членов "диверсионной группы Минобороны Украины".

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