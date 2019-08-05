Бойовики отримали чергову партію зброї з території РФ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. З території Росії на Донбас для озброєння бойовиків продовжується постачання зброї, матеріально-технічних засобів та пального. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Полковник Максим Праута під час брифінгу, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає кореспондент УНН.
“Командування російсько-окупаційних військ використовує досягнуті домовленості щодо повного припинення вогню для відновлення та нарощування боєздатності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, на захоплених підприємствах силами ремонтно-відновлювальних підрозділів російсько-окупаційних військ у терміновому порядку розпочато роботи з поточного ремонту та відновлення військової техніки, у тому числі танків”, — повідомив речник Міноборони.
З його слів, з метою прискорення зазначених заходів окупантами розгорнуті додаткові пункти ремонту озброєння та військової техніки.
Водночас, зауважив Праута, продовжується постачання з території РФ зброї, матеріально-технічних засобів військового призначення та пального для забезпечення російсько-окупаційних військ.
“Так, на озброєння розвідувальних підрозділів першого та другого АК надійшла чергова партія 9-мм безшумних снайперських гвинтівок ВСС. Крім того, під виглядом гуманітарної допомоги від російських волонтерських організацій підрозділи російсько-окупаційних військ отримали прилади нічного бачення, біноклі, комплекти військового обмундирування та індивідуальні аптечки”, — сказав речник.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі за проходження “військової служби” обіцяють місцевим сприяти в оформленні громадянства РФ.