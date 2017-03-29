Бойовики обстріляли з мінометів Кримське, Троїцьке та Новозванівку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Бойовики продовжили обстріли позицій українських військових на луганському напрямку, зокрема здійснили два мінометні обстріли у Кримському, три – у Троїцькому, та чотири у Новозванівці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
“Луганський напрямок. Ситуація залишається незмінною. Ворог продовжує відкривати вогонь з мінометів калібром 82 та 120 мм по позиціях ЗСУ. Зокрема, бойовики здійснили два мінометні обстріли у Кримському, три — у Троїцькому, та чотири у Новозванівці”, — зазначив А.Лисенко.
Всього минулої доби на луганському напрямку, за інформацією Міноборони, зафіксовано 11 обстрілів, сім з них із важкого озброєння
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових.