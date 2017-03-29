Боевики обстреляли из минометов Крымское, Троицкое и Новозвановку

"Луганское направление. Ситуация остается неизменной. Враг продолжает открывать огонь из минометов калибром 82 и 120 мм по позициям ВСУ. В частности, боевики осуществили два минометных обстрела в Крымском, три - в Троицком, и четыре в Новозвановке", - отметил А.Лысенко.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении, по информации Минобороны, зафиксировано 11 обстрелов, семь из них из тяжелого вооружения

Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.