Боевики обстреляли из минометов Крымское, Троицкое и Новозвановку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Боевики продолжили обстрелы позиций украинских военных на луганском направлении, в частности осуществили два минометные обстрелы в Крымском, три - в Троицком, и четыре в Новозвановке. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"Луганское направление. Ситуация остается неизменной. Враг продолжает открывать огонь из минометов калибром 82 и 120 мм по позициям ВСУ. В частности, боевики осуществили два минометных обстрела в Крымском, три - в Троицком, и четыре в Новозвановке", - отметил А.Лысенко.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении, по информации Минобороны, зафиксировано 11 обстрелов, семь из них из тяжелого вооружения
Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.