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Бойовики обстріляли мирну Комишуваху-1

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Ввечері 22 березня проросійські окупаційні війська обстріляли Комишуваху-1 Попаснянського району. Про це УНН повідомили у Попаснянській районній державній адміністрації. 

Бойовики обстріляли мирну Комишуваху-1

"В результаті обстрілу було пошкоджено 3 житлові будинки по вулиці Поштовій, один з яких майже повністю зруйнований. На щастя жертв серед мирного населення немає, проте один з постраждалих лишився домівки. Інші ж будинки зазнали пошкоджень дахів, вікон, дверей, пошкоджено автомобіль", - повідомили УНН. 

Зараз на місці працюють представники служби ДСНС та слідчих органів, які збирають докази терористичного акту проти мирного населення України. В свою чергу районна та місцева влада допомагає постраждалим усувати наслідки обстрілу. Громадянину України, будинок якого було зруйновано, буде виділена державна матеріальна допомога.

Довідка УНН: Комишуваха-1 знаходиться не на лінії фронту та на її території наразі не перебувають військові підрозділи Збройних сил України.

Як повідомляв УНН, у зоні операції Об’єднаних сил під час виконання завдання загинув військовий медик Володимир Маркевич.

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