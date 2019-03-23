Бойовики обстріляли мирну Комишуваху-1

"В результаті обстрілу було пошкоджено 3 житлові будинки по вулиці Поштовій, один з яких майже повністю зруйнований. На щастя жертв серед мирного населення немає, проте один з постраждалих лишився домівки. Інші ж будинки зазнали пошкоджень дахів, вікон, дверей, пошкоджено автомобіль", - повідомили УНН.



Зараз на місці працюють представники служби ДСНС та слідчих органів, які збирають докази терористичного акту проти мирного населення України. В свою чергу районна та місцева влада допомагає постраждалим усувати наслідки обстрілу. Громадянину України, будинок якого було зруйновано, буде виділена державна матеріальна допомога.



Довідка УНН: Комишуваха-1 знаходиться не на лінії фронту та на її території наразі не перебувають військові підрозділи Збройних сил України.



Як повідомляв УНН, у зоні операції Об’єднаних сил під час виконання завдання загинув військовий медик Володимир Маркевич.