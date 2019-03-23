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Боевики обстреляли мирную Камышеваху-1

Киев • УНН

 • 11187 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Вечером 22 марта пророссийские оккупационные войска обстреляли Камышеваху-1 Попаснянского района. Об этом сообщили УНН в Попаснянской районной государственной администрации.

Боевики обстреляли мирную Камышеваху-1

"В результате обстрела были повреждены 3 жилых дома по улице Почтовой, один из которых почти полностью разрушен. К счастью жертв среди мирного населения нет, однако один из пострадавших остался дома. У других же домов были повреждены крыши, оконв, двери, поврежден автомобиль", - сообщили УНН.

Сейчас на месте работают представители службы ГСЧС и следственных органов, собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины. В свою очередь районная и местная власть помогает пострадавшим устранять последствия обстрела. Гражданину Украины, дом которого был разрушен, будет выделена государственная материальная помощь.

Справка УНН: Камышеваха-1 находится не на линии фронта и на ее территории пока не находятся воинские подразделения Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНН, в зоне операции Объединенных сил во время выполнения задания погиб военный медик Владимир Маркевич.

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