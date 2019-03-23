Боевики обстреляли мирную Камышеваху-1

"В результате обстрела были повреждены 3 жилых дома по улице Почтовой, один из которых почти полностью разрушен. К счастью жертв среди мирного населения нет, однако один из пострадавших остался дома. У других же домов были повреждены крыши, оконв, двери, поврежден автомобиль", - сообщили УНН.



Сейчас на месте работают представители службы ГСЧС и следственных органов, собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины. В свою очередь районная и местная власть помогает пострадавшим устранять последствия обстрела. Гражданину Украины, дом которого был разрушен, будет выделена государственная материальная помощь.



Справка УНН: Камышеваха-1 находится не на линии фронта и на ее территории пока не находятся воинские подразделения Вооруженных сил Украины.



Как сообщал УНН, в зоне операции Объединенных сил во время выполнения задания погиб военный медик Владимир Маркевич.