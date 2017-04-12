Бойовики обстріляли Гнутове із мінометів

“На приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників населеного пункту Гнутове”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по морських піхотинцях поблизу Водяного бойовики гатили з мінометів калібру 120мм та 82мм, з озброєння БМП та гранатометів, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети калібру 82мм, гранатомети та кулемети великого калібру ворог застосовував по позиціях поруч Мар’їнки. По опорних пунктах у районі Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї. З кулеметів великого калібру обстрілював позиції поблизу Талаківки. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного.

На донецькому напрямку, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстрілював позиції поруч Авдіївки. З гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по захисниках Кам’янки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів — по оборонцях Зайцевого. По позиціях у районі населеного пункту Піски противник застосовував кулемети великого калібру.

На луганському напрямку, з озброєння БМП підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по захисниках Кримського. Позиції у районі Новоолександрівки ворог обстріляв з гранатометів, а поруч Новозванівки — з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв УНН, з початку цього року від обстрілів бойовиків на Донбасі загинуло 69 українських військових та ще більше 400 було поранено.