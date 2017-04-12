Боевики обстреляли Гнутово с минометов

"На приморском направлении, огнем минометов калибра 120мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников населенного пункта Гнутово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по морским пехотинцам вблизи Водяного боевики били из минометов калибра 120мм и 82мм, из вооружения БМП и гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82мм, гранатометы и пулеметы крупного калибра враг применял по позициям возле Марьинки. По опорным пунктам в районе Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия. С пулеметов крупного калибра обстреливал позиции вблизи Талаковки. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного.

На донецком направлении, с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции рядом Авдеевкой. С гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Каменки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Зайцева. По позициям в районе населенного пункта Пески противник применял пулеметы крупного калибра.

На луганском направлении, из вооружения БМП подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по защитникам Крымского. Позиции в районе Новоалександровки враг обстрелял из гранатометов, а возле Новозвановки - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал УНН, с начала этого года от обстрелов боевиков на Донбассе погибли 69 украинских военных и еще более 400 получили ранения.