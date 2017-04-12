Боевики обстреляли Гнутово с минометов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42155 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102755 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157413 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116897 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116804 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112742 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104418 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107108 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103601 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153853 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики обстреляли Гнутово с минометов

Боевики обстреляли Гнутово с минометов

Киев  •  УНН

 • 12251 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Боевики обстреляли защитников Гнутово из минометов калибра 120мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На приморском направлении, огнем минометов калибра 120мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников населенного пункта Гнутово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по морским пехотинцам вблизи Водяного боевики били из минометов калибра 120мм и 82мм, из вооружения БМП и гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82мм, гранатометы и пулеметы крупного калибра враг применял по позициям возле Марьинки. По опорным пунктам в районе Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия. С пулеметов крупного калибра обстреливал позиции вблизи Талаковки. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного.

На донецком направлении, с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции рядом Авдеевкой. С гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Каменки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Зайцева. По позициям в районе населенного пункта Пески противник применял пулеметы крупного калибра.

На луганском направлении, из вооружения БМП подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по защитникам Крымского. Позиции в районе Новоалександровки враг обстрелял из гранатометов, а возле Новозвановки - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал УНН, с начала этого года от обстрелов боевиков на Донбассе погибли 69 украинских военных и еще более 400 получили ранения.

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