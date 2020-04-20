Бойовики на Донбасі здійснили обстріл: поранено військового

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні, 20 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

"Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний", - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі також наголосили, що "такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність".

"Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

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