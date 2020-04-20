Боевики на Донбассе совершили обстрел: ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня, 20 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"Эвакуационной техникой пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также подчеркнули, что "такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность".
"Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.
Напомним, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил.