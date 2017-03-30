Бойовики на Донбасі посилюють пропускний режим - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З метою усунення недоліків, які під час перевірки виявила комісія бойовиків, російське окупаційне командування терміново проводить дообладнання передових позицій по всій лінії зіткнення та встановлює додаткові блокпости для посилення пропускного режиму на Донбасі. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“З метою усунення недоліків, виявлених у результаті роботи комісії Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК, російським окупаційним командуванням в авральному порядку проводиться дообладнання передових позицій по всій лінії зіткнення та посилюється пропускний режим, для чого встановлюються додаткові блокпости”, — йдеться у повідомлені.
Також повідомляється, що до робіт з дообладнання передових позицій залучено курсантів так званого “Донецького вищого загальновійськового училища”.
Нагадаємо, бойовики за добу 83 рази обстріляли позиції сил АТО.