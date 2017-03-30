Бойовики на Донбасі посилюють пропускний режим - розвідка

“З метою усунення недоліків, виявлених у результаті роботи комісії Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК, російським окупаційним командуванням в авральному порядку проводиться дообладнання передових позицій по всій лінії зіткнення та посилюється пропускний режим, для чого встановлюються додаткові блокпости”, — йдеться у повідомлені.

Також повідомляється, що до робіт з дообладнання передових позицій залучено курсантів так званого “Донецького вищого загальновійськового училища”.

Нагадаємо, бойовики за добу 83 рази обстріляли позиції сил АТО.