Боевики на Донбассе усиливают пропускной режим - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. С целью устранения недостатков, которые при проверке обнаружила комиссия боевиков, российское оккупационное командование срочно проводит дооборудование передовых позиций по всей линии соприкосновения и устанавливает дополнительные блокпосты для усиления пропускного режима на Донбассе. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С целью устранения недостатков, выявленных в результате работы комиссии Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК, российским оккупационным командованием в авральном порядке проводится дооборудование передовых позиций по всей линии соприкосновения и усиливается пропускной режим, для чего устанавливаются дополнительные блокпосты", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что к работам по дооборудованию передовых позиций привлечено курсантов так называемого "Донецкого высшего общевойскового училища".
Напомним, боевики за сутки 83 раза обстреляли позиции сил АТО.