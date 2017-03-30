Боевики на Донбассе усиливают пропускной режим - разведка

"С целью устранения недостатков, выявленных в результате работы комиссии Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК, российским оккупационным командованием в авральном порядке проводится дооборудование передовых позиций по всей линии соприкосновения и усиливается пропускной режим, для чего устанавливаются дополнительные блокпосты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что к работам по дооборудованию передовых позиций привлечено курсантов так называемого "Донецкого высшего общевойскового училища".

Напомним, боевики за сутки 83 раза обстреляли позиции сил АТО.