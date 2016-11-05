Бойовики двічі застосували міномети біля Попасної - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Учора на луганському напрямку бойовики здійснювали обстріли в Лопаскиному, Кримському та Попаснянському районі, а також біля Попасної бойовики двічі застосували міномети. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Учора на луганському напрямку відбулося п'ять обстрілів, при чому як і позавчора, - всі в різних місцях. Зокрема, бойові дії велися в Лопаскиному, Кримському та Попаснянському районі. Біля Попасної окупанти двічі застосували міномети", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.