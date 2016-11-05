Боевики дважды применили минометы у Попасной - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вчера на луганском направлении боевики осуществляли обстрелы в Лопаскино, Крымском и Попаснянском районе, а также у Попасной боевики дважды применили минометы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера на луганском направлении произошло пять обстрелов, причем как и позавчера, - все в разных местах. В частности, боевые действия велись в Лопаскино, Крымском и Попаснянском районе. У Попасной оккупанты дважды применили минометы", - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.