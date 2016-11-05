Боевики дважды применили минометы у Попасной - Минобороны

"Вчера на луганском направлении произошло пять обстрелов, причем как и позавчера, - все в разных местах. В частности, боевые действия велись в Лопаскино, Крымском и Попаснянском районе. У Попасной оккупанты дважды применили минометы", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.