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Бойовики двічі за добу атакували Авдіївку

Бойовики двічі за добу атакували Авдіївку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. За добу бойовики двічі атакували Авдіївку. Про це заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Ігор Павловський перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день ситуація залишається в такому ж стані (в Авдіївці — ред.), але має шляхи до покращення. Тим більше, сьогодні заплановано зустріч тристоронньої групи в зоні АТО, де будуть представники ОБСЄ, нашої сторони та воюючої сторони щодо припинення вогню у зоні конфлікту, яку ми відчуваємо і бачимо”, — заявив І.Павловський.

За його словами, за минулу добу ситуація в місті більш-менш нормалізувалася.

“Збройними силами фактично вживаються усі заходи. Реально сьогодні було дві спроби атакувати наші позиції, але наші хлопці з честю утримати ці позиції. На жаль, є втрати. Менше ніж за попередню добу, один загиблий, 12 поранених. На сьогодні хлопці тримаються, ситуація нормалізується. Особливо після тристоронньої зустрічі..., будемо сподіватися, що буде досягнуто рішення про припинення вогню”, — сказав він.

Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше.

Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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