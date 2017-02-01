Бойовики двічі за добу атакували Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За добу бойовики двічі атакували Авдіївку. Про це заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Ігор Павловський перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день ситуація залишається в такому ж стані (в Авдіївці — ред.), але має шляхи до покращення. Тим більше, сьогодні заплановано зустріч тристоронньої групи в зоні АТО, де будуть представники ОБСЄ, нашої сторони та воюючої сторони щодо припинення вогню у зоні конфлікту, яку ми відчуваємо і бачимо”, — заявив І.Павловський.
За його словами, за минулу добу ситуація в місті більш-менш нормалізувалася.
“Збройними силами фактично вживаються усі заходи. Реально сьогодні було дві спроби атакувати наші позиції, але наші хлопці з честю утримати ці позиції. На жаль, є втрати. Менше ніж за попередню добу, один загиблий, 12 поранених. На сьогодні хлопці тримаються, ситуація нормалізується. Особливо після тристоронньої зустрічі..., будемо сподіватися, що буде досягнуто рішення про припинення вогню”, — сказав він.
Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше.
Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.