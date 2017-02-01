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Боевики дважды за сутки атаковали Авдеевку

Боевики дважды за сутки атаковали Авдеевку

Киев • УНН

 • 6206 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. За сутки боевики дважды атаковали Авдеевку. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Игорь Павловский перед заседанием правительства, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день ситуация остается в таком состоянии (в Авдеевке - ред.), но имеет пути к улучшению. Тем более, сегодня запланирована встреча трехсторонней группы в зоне АТО, где будут представители ОБСЕ, нашей стороны и воюющей стороны о прекращении огня в зоне конфликта, которую мы чувствуем и видим", - заявил И.Павловский.

По его словам, за прошедшие сутки ситуация в городе более-менее нормализовалась.

"Вооруженными силами фактически принимаются все меры. Реально сегодня было две попытки атаковать наши позиции, но наши ребята с честью удержали эти позиции. К сожалению, есть потери. Меньше чем за предыдущие сутки, один погибший, 12 раненых. На сегодня ребята держатся, ситуация нормализуется. Особенно после трехсторонней встречи..., будем надеяться, что будет достигнуто решение о прекращении огня", - сказал он.

Напомним, председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее.

Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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