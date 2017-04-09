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Бойовики двічі обстріляли Мар’їнку з мінометів в темну пору доби

Бойовики двічі обстріляли Мар’їнку з мінометів в темну пору доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Бойовики двічі обстріляли Мар’їнку з мінометів в темну пору доби. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Мар’їнський район. Вчора тут сталося до 10 ворожих обстрілів, зокрема 2 мінометних (у Мар’їнці). Всі вони відбулися в темну пору доби, здебільшого ввечері”, — повідомив О.Мотузяник.

Крім того повідомляється, що у Волноваському районі загальна кількість обстрілів менша. У Новотроїцькому ввечері відбувся мінометний обстріл з боку противника. У Новогригорівці окупанти двічі застосовували бронетехніку.

На ділянці фронту Павлопіль-Широкине бойові дії тривають у звичному режимі. Противник обстрілює майже кожен опорний пункт українських військ. Епізодично окупанти застосовують міномети та БМП. Найбільша кількість ворожих обстрілів припадає на Водяне і Широкине.

Всього за минулу добу, за даними Міноборони, на маріупольському напрямку сталося 31 обстрілів, зокрема 6 — з важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, четверо військовослужбовців отримали поранення минулої доби в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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