Бойовики двічі обстріляли Мар’їнку з мінометів в темну пору доби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Бойовики двічі обстріляли Мар’їнку з мінометів в темну пору доби. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Мар’їнський район. Вчора тут сталося до 10 ворожих обстрілів, зокрема 2 мінометних (у Мар’їнці). Всі вони відбулися в темну пору доби, здебільшого ввечері”, — повідомив О.Мотузяник.
Крім того повідомляється, що у Волноваському районі загальна кількість обстрілів менша. У Новотроїцькому ввечері відбувся мінометний обстріл з боку противника. У Новогригорівці окупанти двічі застосовували бронетехніку.
На ділянці фронту Павлопіль-Широкине бойові дії тривають у звичному режимі. Противник обстрілює майже кожен опорний пункт українських військ. Епізодично окупанти застосовують міномети та БМП. Найбільша кількість ворожих обстрілів припадає на Водяне і Широкине.
Всього за минулу добу, за даними Міноборони, на маріупольському напрямку сталося 31 обстрілів, зокрема 6 — з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, четверо військовослужбовців отримали поранення минулої доби в зоні АТО.