Боевики дважды обстреляли Марьинку из минометов в темное время суток

"Марьинский район. Вчера здесь произошло до 10 вражеских обстрелов, в том числе 2 минометных (в Марьинке). Все они произошли в темное время суток, в основном вечером ", - сообщил О.Мотузяник.

Кроме того сообщается, что в Волновахском районе общее количество обстрелов меньше. В Новотроицком вечером состоялся минометный обстрел со стороны противника. В Новогригорьевке оккупанты дважды применяли бронетехнику.

На участке фронта Павлополь-Широкино боевые действия продолжаются в обычном режиме. Противник обстреливает почти каждый опорный пункт украинских войск. Эпизодически оккупанты применяют минометы и БМП. Наибольшее количество вражеских обстрелов приходится на Водяное и Широкино.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, на мариупольском направлении произошло 31 обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, четверо военнослужащих получили ранения прошедшие сутки в зоне АТО.