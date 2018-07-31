Боротьба з контрабандою: бюджет додатково отримав понад 3 млрд грн

“Додаткові надходження за місяць склали понад 3 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Як уточнили у ДФС, за час реалізації експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів — з 21 червня по 30 липня — до державного бюджету перераховано майже 37,5 млрд грн митних платежів. Порівняно з відповідним періодом минулого року фактичні надходження зросли на 18%, або майже на 6 млрд гривень.

За оперативними даними на 30 липня, лише у липні до держбюджету надійшло 29,7 млрд грн митних платежів. Це майже на 3,8 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді 2017 року та на 3,2 млрд грн більше червня поточного року.

У червні 2018 року перераховано 26,6 млрд грн, що на 9%, або на 2,2 млрд грн більше відповідного періоду 2017 року.

Середньоденні надходження митних платежів зросли до 1,4 млрд грн. Це на 217 млн грн перевищує середньоденний показник за відповідний період минулого року.

Нагадаємо, США погодилися відновити програму фінансування для закупівлі технічних засобів митного контролю, які використовуватимуться в пунктах пропуску на державному кордоні України.